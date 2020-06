El director d'Esports de la CCMA haurà de comparèixer al Parlament

Els grups parlamentaris van aprovar ahir per unanimitat la compareixença del director d'Esports de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCCMA), Christian Garcia, a la Comissió de Control de la Corporació al Parlament per donar explicacions sobre el documental El cas Rossell i que probablement serà el 10 de juliol. El seu autor, Víctor Lavagnini, en va retirar la firma després que se li suprimissin dos fragments del treball.

La presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, ha manifestat que dilluns Garcia va lliurar un escrit amb la seva renúncia que ella, va reconèixer, no s'esperava i que va dir que era per «motius personals».

Durant la sessió, el diputat del PSC David Pérez i el director de TVC, Vicent Sanchis, van protagonitzar una picabaralla parlamentària arran del documental. «Vostè ha tingut molt a veure amb aquest documental i com que hi ha tingut molt a veure, vostè ha mentit en seu parlamentària», va acusar Pérez a Sanchis. «Aquí hi ha coses i ha d'assumir tot el que ha fet en aquest tema», va recalcar, i va preguntar-li que quan dimitiria.