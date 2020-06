La inversió publicitària en mitjans a Espanya el 2019 arriba als 3.747,6 milions

La inversió publicitària gestionada per agències de mitjans ha estat de 3.747,6 milions d'euros, el 87,9% de la inversió publicitària controlada per InfoAdex en valors estimats com a reals l'any 2019.

Així es desprèn de l'«Estudi InfoAdex d'agències de mitjans 2020», la 21a edició d'una anàlisi que cada any observa els principals actors del sector publicitari amb els anunciants i marques per a les quals treballen. Per a la recerca, s'han analitzat els comptes de 28 agències de mitjans que hi han col·laborat, i s'ha imputat inversió a 6.924 marques directes perta-nyents a 2.540 anunciants detectats al control d'InfoAdex.

L'estudi analitza la «inversió publicitària gestionada» per les agències, entenent com a tal la repercussió econòmica de les campanyes i accions publicitàries fetes per les agències en els diferents mitjans. Es considera la inversió en mitjans (televisió, cadenes nacionals i autonòmiques que emeten en obert i les televisions de pagament, diaris, revistes, ràdio, dominicals, cinema, publicitat exterior i Internet) controlada per InfoAdex.