Eurovisió canvia les normes i permetrà cors pregravats, per l'epidèmia

La Unió Europea de Radiodifusió canviarà la mecànica d'Eurovisió per assegurar la viabilitat i la seguretat de la celebració del concurs el 2021, davant de possibles rebrots del coronavirus. El principal canvi és l'aixecament de la prohibició dels cors pregravats en les actuacions, segons informava Vertele aquesta setmana.

Aquesta mesura es provarà aquest any però els organitzadors avisen que pot implantar-se de forma permanent en el futur, segons com funcioni i depenent de la progressió de la crisi sanitària. Això no implica que les candidatures de cada país hagin de descartar obligatòriament la participació de coristes en directe en l'actuació, sinó que es tracta d'una possibilitat sobre la qual cada delegació pot decidir. També es permet l'opció mixta de tenir cors en viu i reforços gravats.

La idea darrere del canvi de normativa és permetre a les cadenes de televisió explorar noves idees creatives, viatjar amb una delegació més petita i reduir la càrrega tècnica que ha d'assumir el país amfitrió.