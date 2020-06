Els «Antidisturbios» de Movistar arribaran després de l'estiu

Antidisturbios, una de les grans apostes de ficció per a aquest any de Movistar +, s'estrenarà passat l'estiu a la plataforma de pagament. Dirigida per Rodrigo Sorogoyen ( Madre, Que Dios nos perdone), la ficció és un thriller d'acció que segueix un grup de policies antiavalots i l'agent d'Afers Interns que els investiga.

Creada per Sorogoyen i Isabel Peña, Antidisturbios és «una sèrie policíaca enèrgica, un relat contemporani que combina l'acció vibrant amb la construcció del retrat humà dels seus protagonistes», segons informa la mateixa plataforma. El thriller té una primera temporada formada per 6 episodis de 50 minuts de durada cadascun.

Amb «una mirada crua i un ritme vertiginós», el nominat als premis Oscar pel curtmetratge Madre, Rodrigo Sorogoyen, dirigeix »un relat que gira entorn de la figura del policia antiavalots en la nostra societat», afegeix Movistar en un comunicat.

En paraules del seu director es tracta d'«una sèrie enganxada a la realitat i a l'època en què vivim, però no jutja, no alimenta estereotips, no caricaturitza cap col·lectiu ni es posiciona políticament».

Vicky Luengo, Raúl Arévalo, Àlex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto i Patrick Criado encapçalen l'elenc interpretatiu de la sèrie.