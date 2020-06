HBO anuncia nova data per a l'estrena de la sèrie «Patria»

Malgrat que la seva arribada estava inicialment prevista el mes de maig, la crisi del coronavirus va obligar HBO a modificar els seus calendaris i retardar l'estrena de Patria, una de les sèries més esperades d'aquest any.

La ficció, que està basada en la novel·la homònima de Fernando Aramburu, té ara nova data d'estrena. Concretament serà el 27 de setembre quan els espectadors podran veure el primer episodi de la producció, que posteriorment estrenarà un lliurament per setmana.

Patria s'endinsa en la vida al País Basc al llarg de tres dècades a través dels ulls de dues famílies dividides per la violència. La sèrie, que consta d'un total de vuit episodis, ha estat creada i escrita per Aitor Gabilondo, basada en la novel·la d'Aramburu, que ja n'ha venut més d'un milió d'exemplars a tot el món. La producció ha estat dirigida per Félix Viscarret i Óscar Pedraza. Miguel Salvat, Steve Matthews i Antony Root són els productors executius per part d'HBO Europa.

Elena Irureta interpreta Bittori, vídua de Txato, a qui dona vida l'actor José Ramón Soroiz. Els seus fills Xabier i Nerea seran encarnats per Iñigo Aranbarri i Susana Abaitua. Ane Gabarai és Miren, casada amb Joxian (Mikel Laskurain). Els tres fills de matrimoni són Jon Olivares, Loreto Mauleón i Eneko Sagardoy.