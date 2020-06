«Lucifer» tornarà el mes d'agost a Netflix amb l'estrena dels nous episodis

Netflix ha posat data a l'estrena dels nous episodis de Lucifer. La plataforma de continguts en streaming ha llançat el primer tràiler oficial de la sèrie per anunciar que la cinquena temporada es podrà veure a partir del 21 d'agost. Creada i desenvolupada per Tom Kapinos i protagonitzada per Tom Ellis, Lucifer es va estrenar a Fox el 2016. Tot i mantenir sempre uns bons registres d'audiència, la cadena nord-americana va decidir cancel·lar-ne la producció després de la tercera temporada. A partir d'aquest moment, Netflix va prendre les regnes per produir els nous episodis.