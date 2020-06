Jordi Cruz torna a la televisió per presentar un concurs sobre videojocs

El presentador Jordi Cruz, conegut per Art Attack, torna a la televisió per presentar Top Gamers Academy, un programa de videojocs que emetrà Neox sota la producció de Gestmusic. Segons informa el grup televisiu en un comunicat, el que va ser presentador d' Art Attack, Club Disney i Megatrix ha estat l'escollit per posar-se al capdavant d'aquest format, que arribarà al canal temàtic d'Atresmedia el curs vinent.

A Top Gamers Academy, 24 jugadors de videojocs conviuran, s'entrenaran, aprendran i competiran jugant a videojocs en Play-Station 4 i dispositius mòbils en un centre d'alt rendiment durant vuit setmanes. L'objectiu és «identificar perfils especialitzats en gaming amb un complet perfil basat en la creació de contingut, la competició, hàbits saludables i marca personal», segons els impulsors.

Els participants tindran el suport de professors i professionals especialitzats. Els jugadors estaran dividits en tres equips, cada un amb un mentor que s'encarregarà de vetllar pels participants i els seus avenços en el programa.