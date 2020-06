El Super 3 estrena avui «Inimitables», amb els súpers de protagonistes

Avui a les 9.10, el canal Super3 estrena Inimitables, del qual són protagonistes els súpers. El programa mostrarà vídeos enviats pels nens i nenes que responen a les crides de participació del club Super3 o de diversos espais del canal infantil. El programa «neix de la idea que tot el que fan els súpers no es pot imitar. La millor manera de demostrar-ho: amb imatges, que en aquest cas seran vídeos de reptes proposats per programes del canal Super3 com l' InfoK, de receptes de l'espai de cuina Manduka que fan els súpers, de participacions de ball proposades pel programa musical Rat Rank o de recomanacions de lectura que fan els nens i nenes del club, entre altres», explica la cadena.

Per donar pas als vídeos hi haurà la veu de l'actor Oriol Cruz, que farà de fil conductor a través de desenes d'imitacions que aportaran un punt d'humor i un aire desenfadat al programa. D'aquesta manera, entre les imatges dels súpers, Cruz es transformarà en jugadors del Barça, com Piqué, Messi, Suárez i l'exblaugrana Iniesta. També donarà veu als pilots Marc Márquez i Nani Roma, i al tennista Rafa Nadal.