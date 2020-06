El TN Comarques torna a l'antena amb nous mapes del temps

El TN Comarques, dirigit i presentat per Núria Solé, torna aquest migdia a l'antena de TV3, i com a principal novetat incorpora un renovat espai del temps, amb noves pantalles virtuals per mostrar el territori amb més detall.

Amb el retorn a l'emissió, estrenarà una nova méteo, conduïda per Gemma Puig, que s'ha en- carregat de reforçar i renovar la informació meteorològica juntament amb un equip de professionals liderats per Esther Cifuentes a la realització i Egdar Ger a la producció. «Amb l'objectiu d'ampliar la possibilitat de mostrar el territori amb més detall, s'incorporaran noves pantalles virtuals que permetran mostrar les imatges, fotografies i peculiaritats meteorològiques que els espectadors i col·laboradors fan arribar des de tots els indrets del país. Amb la realitat augmentada, es donarà volum a l'estat dels embassaments, la tendència de les temperatures o els nivells de contaminació», assenyalen des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

També s'han millorat altres elements, com l'Almanac, geolocalitzant els indrets a les Noves pantalles virtuals per al nou espai del temps al TN Comarques.