TVE estrena demà nous programes de «Comando al sol» i dijous «This is us»

TVE ja ha posat data a l'estrena de dos dels seus espais per a aquest estiu: la nova temporada del programa Comando al sol i la sèrie nord-americana This is us.

La versió estiuenca de Comando Actualidad s'estrenarà demà a la nit (22.05 hores), mentre que la ficció de NBC aterrarà al prime time dos dies més tard, el dijous 2 de juliol (22.05 hores), tal com ha informat la cadena pública en un comunicat.

Les nits d'estiu a TVE es completen amb la recta final de MasterChef 8 (dilluns), el programa Lazos de sangre (dimecres) i el concurs Typical Spanish (divendres). Dissabte i diumenge emet pel·lícules.