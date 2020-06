Tamara Falcó i Javier Peña cuinaran plegats a «Cocina a punto» a partir de dilluns

El cuiner Javier Peña i Tamara Falcó cuinaran plegats a Cocina a punto, un nou programa de TVE que s'estrena dilluns vinent i que es proposa recórrer l'Estat per mostrar la gastronomia i els productors espanyols

Produït per RTVE en col·laboració amb Unza, és un format de 50 minuts de durada amb rodatges en exteriors i plató, on Peña i Falcó cuinaran, en paral·lel, la mateixa recepta basada en algun dels productes descoberts a l'inici de cada entrega del programa.

«Gràcies a la seva feina al capdavant de Comerse el mundo i als seus anys com a xef en restaurants internacionals, Peña domina multitud de tècniques culinàries i l'ús de les diferents espècies per crear en els seus plats tocs diferents. I Tamara posseeix una gran experiència atesa la seva passió pels viatges internacionals i la cuina. Afició que ha crescut des que va guanyar MasterChef Celebrity», segons la cadena.

La guanyadora de MasterChef Celebrity seguirà les indicacions de xef de Comerse el mundo, per demostrar que qualsevol, sense necessitat de ser professional, pot fer un gran plat si segueix les receptes del programa. Per descomptat, Tamara Falcó podrà sortir del guió en qualsevol moment per donar-li el seu toc personal i adaptar el plat al seu gust.