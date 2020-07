Vicent Sanchis admet que no sap quan es tornarà a incorporar «Polònia» a TV3

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha indicat que la temporada que ve s'emetrà el programa humorístic Polònia, que fa gairebé tres lustres que és en antena, però «ara mateix no podem dir quin mes», igual com passa amb la telenovel·la Com si fos ahir.

Sanchis va argumentar ahir que la televisió catalana es nodreix dels fons aportats pel govern de la Generalitat i per la publicitat, que només el mes de març, i a causa de la crisi pel coronavirus, ha disminuït entre un 70 i un 80 %. Sense aquestes aportacions, va precisar, la corporació tindrà «15 milions menys d'euros, i com que és una empresa pública no pot endeutar-se i, per tant, haurem de retallar». D'aquests 15 milions, uns 5 afectaran continguts, de manera que «s'han hagut d'agafar els programes que s'havien de tornar a contractar el mes de setembre i s'han hagut de reduir o ajornar fins no sabem quan, o bé prescindir-ne».

Ara cal veure com es tanca el mes de juny a nivell publicitari, i tampoc no descarta demanar una nova aportació a la Generalitat.