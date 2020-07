TV3 busca famílies de Berga per participar a «Persona Infiltrada»

TV3 busca famílies berguedanes per participar a Persona Infiltrada. L'Ajuntament de Berga ha donat a a conèixer que el programa busca famílies de 4 o més membres per participar i optar a guanyar el premi de 4.000 euros. Tots els concursants han de tenir més de 12 anys.

En aquest espai televisiu una persona coneguda es passa un dia sencer amb una família anònima i el seu objectiu és descobrir quin membre de família no ho és realment. Perquè la gràcia del programa és que a cada família s'hi ha infiltrat una persona que es fa passar per qui no és. Si el personatge famós encerta qui és l'infiltrat, guanya, en canvi, si falla i no aconsegueix descobrir-lo la família aconsegueix la victòria i el premi.

Els berguedans que estiguin interessats a participar al càsting poden escriure a personainfiltrada@veranda.tv o bé trucar al telèfon 682110824.

El programa Persona Infiltrada és presentat per la periodista Anna Simon, coneguda per Oh Happy Day i el programa Zapeando, a La Sexta.