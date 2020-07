L'AMI inicia una campanya per reivindicar la premsa davant el creixement de 'fake news'

Els principals mitjans d'informació d'Espanya s'han unit a l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) per destacar el paper crucial de la premsa com a garantia d'informació veraç, de qualitat i com a baluards de la democràcia.

La iniciativa, creada per l'AMI i a la qual s'han unit gran part dels grups editorials amb els seus principals diaris i capçaleres, consisteix en la publicació d'una pàgina amb una creativitat a tots els diaris simultàniament per revindicar la funció del periodista com a garant de la informació veraç i contractada i contra les fake news.

Amb el missatge «Creiem en el periodisme», la campanya vol reivindicar el paper dels periodistes, encara més en situacions d'emergència com l'actual, en què posen en risc la seva integritat física per informar amb la màxima qualitat possible la societat. També s'ha fet un vídeo en suport del periodisme.

L'AMI reivindica l'excel·lència periodística. Gràcies a la professionalitat dels periodistes es pot complir la missió informativa, mentre es lluita contra les notícies falses.