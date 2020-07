«30 minuts» s'endinsa avui en la Catalunya rural i despoblada

El programa 30 minuts de TV3 estrena aquesta nit Despoblats, un reportatge de producció pròpia d'Ignasi Gallart i Sara Segarra. Encara que la crisi sanitària ha mostrat les virtuts de viure en un entorn rural, on la incidència de la covid-19 ha estat notablement inferior i el confinament més suportable, a Catalunya el 90% de la població viu actualment en zones urbanes de l'àrea metropolitana i de les comarques costaneres. La resta, el 10% de la població, viu a les comarques interiors. No hi ha una consciència general del despoblament rural perquè aquesta realitat no es veu a l'estiu o el cap de setmana, quan els municipis petits són plens de gent.

Els canvis en l'agricultura, la manca d'inversions i la baixa natalitat són algunes de les raons que expliquen el despoblament. Però també les polítiques que han afavorit durant anys la concentració a les ciutats. «Això és el que fa competitiva aquesta societat, no una dispersió de la població al ter-ritori –diu Joaquim Recaño, del Centre d'Estudis Demogràfics–, sinó certament la concentració de talent, la concentració de població en aquest món global, on hi ha guanyadors i perdedors».

«Hi ha una retroalimentació d'inversions, però, és clar, les administracions també hi són per poder equilibrar i, sobretot, garantir els drets de la ciutadania, de la gent que habita el teu territori, si no, alguna cosa s'està fent malament, oi?», assegura Vicent Querol, sociòleg de la Universitat Jaume I.

El reportatge de 30 minuts s'ha endinsat uns mesos en la vida de tres pobles per explicar el despoblament des de perspectives diferents. Prat de Comte (Terra Alta), un municipi que lluita des del 2015 per mantenir l'escola oberta fent crides perquè hi vagin a viure famílies. La Febró (Baix Camp), el poble més petit de la demarcació de Tarragona, sense cap servei, on ja només viuen una desena d'habitants permanents. I Guimerà (Urgell), un nucli medieval d'interès turístic que ha perdut 130 habitants des de l'any 2000, tot i tenir tots els serveis bàsics i estar ben comunicat.

Són tres exemples paradigmàtics dels problemes que avui en dia pateixen els petits municipis, sobretot els que són lluny de les grans capitals catalanes.