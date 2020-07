Les anècdotes confinades d'Ana Milán prendran forma de sèrie televisiva

Ana Milán es va convertir durant les setmanes de confinament en un dels rostres més populars a les xarxes socials, on cada dia explicava amb molt d'humor les anècdotes viscudes entre les quatre parets del seu domicili. Tant és així que l'actriu i presentadora, coneguda prèviament per papers en sèries com 7 vidas, Compañeros o Física o Química, traslladarà tots aquests moments a la petita pantalla. Segons informa Bluper, el grup Atresmedia ja treballa en una comèdia en la qual Milán s'interpretarà a si mateixa, i que estarà basada en històries reals viscudes per l'actriu, barrejades amb trames i personatges.