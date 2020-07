Les autoritats donen per morta Naya Rivera, l'actriu de «Glee» desapareguda

Les autoritats nord-americanes consideren que l'actriu Naya Rivera, una de les protagonistes de la sèrie Glee, hauria mort ofegada al llac on va desaparèixer dimecres passat. Així ho va anunciar dijous el policia Chris Dyer en roda de premsa. La primera jornada de cerca, que el cos defensa com a clau per a la investigació, no va donar resultats. Dyer va explicar també que l'operació de rescat és ara una operació de recuperació del cos.

L'actriu, que havia donat vida a Santana a la sèrie musical, havia passat el dia amb el seu fill al llac Piru, al nord de Los Angeles. Al migdia, va llogar un vaixell que va ser trobat, hores més tard, amb només l'infant a bord. El fill de Rivera va explicar que havia sortit a nedar amb la seva mare, però que ella «mai va sortir de l'aigua». Les tasques de cerca van començar immediatament, però la policia local va donar la veu d'alarma des del principi. La zona de la desaparició és plena de plantes i d'arbres, fet que dificulta l'operatiu, segons va explicar el sergent Kevin Donoghue.

Rivera va començar la seva carrera al principi dels 90, interpretant Hillary Winston a The Royal Family, de la CBS. Durant la dècada també va participar a Los vigilantes de la playa, Cosas de casa i El príncipe de Bel Air. Va ser el 2009 quan va ser coneguda a través de Glee, la comèdia musical de Fox.