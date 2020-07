Francesc Garriga entrevista Josep Maria Bartomeu a l'«Onze» d'aquesta nit

Josep Maria Bartomeu, el president del Barça visita avui a les 23.50 hel plató d' Onze de TV3,quan falten dues jornades per acabar la Lliga i l'inici del seu últim any de mandat. Tractarà temes polèmics com el VAR, les notícies falses que una empresa contractada per l'equip difonia per les xarxes socials, el possible retorn de Neymar o qui serà el pròxim entrenador.

La tertúlia la formaran Jordi Costa, Anaïs Martí, Sique Rodríguez i Sergi Solé. La història viral de la setmana serà la d'Enric Valentí, el nen que va plorar pel Lleida ara fa 26 anys. Al cara a cara del futbolòmetre donaran a conèixer el vessant futbolístic de Raquel Sans i Pere Bosch.