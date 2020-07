HBO prepara un 'remake' de «Secretos de un matrimonio»

HBO està preparant una nova versió de Escenas de un matrimonio, la minisèrie del cineasta Ingmar Bergman. Michelle Williams i Oscar Isaac seran els protagonistes del remake i, a més, en seran productors.

La versió original, protagonitzada per Liv Ullmann i Erland Josephson, es va rodar al 1973 i es va estrenar a la televisió sueca amb sis episodis. L'argument girava a l'entorn d'un matrimoni en crisi format per la Marianne, una advocada especialitzada en divorcis, i en Johan, un professor de psicologia a la universitat. Dos anys després, però, Bergman en va fer una versió cinematogràfica que va obtenir el Globur d'Or a la millor pel·lícula estrangera.

La producció que estrenarà HBO tractarà els mateixos temes que la versió original: l'amor, la monogàmia i les dificultats d'un procés de divorci, però des d'un punt de vista actual, amb la història d'una parella nord-americana. Hagai Levi, creador de sèries com The Affair o Our Boys, serà l'encarregat d'escriure i dirigir el projecte. Williams va guanyar l'any passat l'Emmy i el Globus d'Or per la seva participació a la minisèrie Fosse/Verdon. A més, ha estat nominada als premis Oscar quatre vegades per les pel·lícules Brokeback Mountain, Blue Valentine, My Week with Marilyn i Manchester by the Sea. Isaac també ha guanyat un Globus d'Or, en el seu cas pel seu paper a la minisèrie Show Me a Hero.