TV3 estrena avui «Jean-François i el sentit de la vida»

Avui, a les 23.00 h, després dels dos últims capítols de Drama, TV3 estrena la coproducció Jean-François i el sentit de la vida. La pel·lícula, escrita i dirigida per Sergi Portabella, explica com es desencadena un canvi en la vida d'en Francesc, un adolescent introvertit, quan li cau a les mans l'assaig d'Albert Camus El mite de Sísif.

L' opera prima de Sergi Portabella és un relat entre la comèdia i el drama creat a partir d'experiències de la pròpia infància i adolescència del director. Rodada entre Barcelona, Girona i París, la pel·lícula explica la història d'un noi de tretze anys que, a través d'un viatge iniciàtic motivat per un llibre que no ha entès, acaba convertint-se en heroi absurd. El seu nou objectiu serà anar a París a trobar en Camus. La Lluna, una adolescent que viu el present, l'acompanyarà en la seva nova aventura per tal que ell l'ajudi a trobar un amor del passat. Està protagonitzada per Max Megías, Claudia Vega, Àgata Roca, Pau Durà i Théo Cholbi.

El film va participar en l'edició del 2018 del festival D'A de Barcelona i va estar seleccionada en la secció oficial no competitiva Spectrum del Festival de Moscou. També va formar part de la selecció oficial dels títols que van competir al FiTCAT 2018 en la categoria de ficció, on va recollir un premi especial a les millors localitzacions. Al Toulouse Cinespaña d'aquell mateix any, Sergi Portabella va recollir el premi a millor director i Gerard Pastor a la millor música.

Portabella es va graduar a l'ESCAC en l'especialitat de fotografia. Ha dirigit curtmetratges, videoclips i una sèrie de TV. Com a guionista ha participat, entre d'altres, en la sèrie KMM de Televisió de Catalunya i en l'adaptació a novel·la gràfica. Ha escrit i dirigit els curtmetratges Te quiero (2009), The astronaut on the roof (2010) i El fin del mundo será en Brasil (2013). Ha participat en més de 250 festivals i ha rebut més de 75 premis internacionals.