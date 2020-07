Movistar+ estrena «Agatha Christie: El misterio de Pale Horse»

Movistar+ estrena avui a les 22.00 h al canal #0 Agatha Christie: El misterio de Pale Horse, una minisèrie de dos episodis basada en una de les últimes novel·les de l'escriptora de misteri.

L'argument arrenca l'any 1961. Mark Easterbrook és un antiquari adinerat que sembla tenir-ho tot: èxit en els negocis, una esposa maca i una llar perfecta, tot i que encara sent una enorme tristesa per la mort de Delphine, la seva primera dona. Una dia li comuniquen que el seu nom apareix a la sabata d'una dona morta i quan les altres persones d'aquella misteriosa llista comencen a morir, Mark inicia una investigació que el durà fins a Much Deeping, un poble anglès que amaga tradicions antigues, rituals macabres, creences estranyes i on tres bruixes habiten una mansió misteriosa que es diu The Pale Horse.

A més, quan l'inspector Lejeune es posa a càrrec de la investigació, comença a sospitar del mateix Mark.

El protagonista decideix investigar pel seu compte, mentre el seu segon matrimoni és cada cop més tens i ell comença a creure en l'ofici de les arts fosques i les habilitats de les bruixes.

L'actor britànic Rufus Sewell ( The Marvelous Ms. Maisel) interpreta Mark Easterbrook i encapçala un repartiment en què també hi ha Kaya Scodelario ( Piratas del Caribe), Bertie Carvel, Sean Pertwee, Henry Lloyd Hughes, Poppy Gilbert, Madeleina Bowyer Ellen Robertson, Sarah Woodward i Georgina Campbell. Rita Tushingham, Sheila Atim i Kathy Kiera Clarke es posen a la pell de les tres bruixes.

La guionista britànica Sarah Phelps ha estat l'encarregada d'adaptar la novel·la per a la petita pantalla. Els dos episodis que s'estrenen avui, així com Inocencia trágica, El misterio de la guía de ferrocarriles i Diez negritos, també d'Agatha Christie, estaran disponibles en el servei sota demanda de Movistar+ un cop hagin estat emesos.