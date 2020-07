«Quan arribin els marcians» explora l'emergència cultural

Avui a les 23.15 h, TV3 emet l'últim capítol de Quan arribin els marcians, el programa cultural en forma de càpsula del temps que s'envia a l'espai amb l'esperança que un dia algú la trobi i entengui els humans. La pandèmia de la covid-19 ha posat en relleu, sobretot, fragilitats ja existents. Una és la de la cultura, que aquí, a diferència de països de l'entorn europeu, encara no és considerada com una de les potes de l'estat del benestar. Això fa que no estigui finançada de manera sòlida i que, sovint, qui s'hi dedica ho hagi de fer en condicions de precarietat.

La pandèmia ha posat els treballadors i treballadores de la cultura en una situació crítica. Però alguns, com el guionista Mario Torrecillas, que ha hagut de suspendre el rodatge d'una pel·lícula amb Agustí Villaronga, tenen clar que la precarietat els acompanya sempre, amb pandèmia o sense. Carlos R. Ríos, director del D'A Film Festival, va reaccionar de pressa i va fer del D'A el primer festival de cinema online del país. La cantautora Judit Neddermann, que estava a punt de publicar un disc, s'ha quedat sense concerts. I, entre altres coses, ha decidit impartir tallers de composició a través de Caixa de Ressonància, un projecte online que ha posat en marxa el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC) per donar suport als músics en aquesta crisi. Ho explica Víctor Jiménez, un dels seus impulsors, en aquest reportatge.

Els conductors del programa, Jofre Font i Júlia Bertran, analitzaran aquesta alarma, el paper que hi té l'administració i també els ciutadans, i ho compararan amb el referent més pròxim, Europa. Ho faran amb Margarida Troguet, gestora cultural i vicepresidenta del CoNCA; Lluís Bonet, direc-tor del Programa de Gestió Cultural de la UB; i David Márquez Martín de la Leona, analista, gestor i consultor cultural. Per acabar el programa, la secció «Cap de setmana a la Terra» fa un seguit de propostes culturals.