L'adaptació de «Gent normal», de Rooney, arriba avui a Espanya

L'adaptació televisiva de Gent normal, l'última novel·la de l'escriptora irlandesa Sally Rooney, arriba avui a Espanya a través de la plataforma de streaming Starzplay. El best-seller, guanyador del Premi Costa de novel·la de l'any passat, tracta la història d'amor de la Marianne i el Connell a través dels anys, des de l'institut fins als últims anys d'universitat. La sèrie, amb dotze capítols de mitja hora, segueix la mateixa història. Rooney, a més, ha col·laborat amb els guionistes del projecte, Alice Birch i Mark O'Rowe.

La sèrie està protagonitzada per Paul Mescal i Daisy Edgar-Jones, que eren pràcticament desconeguts abans de participar-hi, però l'actuació dels quals ha rebut elogis per part de la crítica. Tant Mescal com Edgar-Jones, a més, s'han declarat fans de la novel·la. «Hauria donat qualsevol cosa per interpretar la Marianne. La Sally ha fet una cosa molt especial amb el seu llibre. En realitat és molt simple. És l'estudi de dues persones que s'enamoren i maduren», remarca l'actriu a la BBC.

La sèrie comença l'any 2011, quan els dos protagonistes estan a punt d'acabar l'institut. La Marianne no és popular a l'escola, però sembla tenir una personalitat ferma i les idees clares. El Connell, en canvi, és estimat per tots els seus companys, malgrat que en el fons no s'hi acabi de sentir a gust. A la universitat, però, serà a l'inrevés: ella hi encaixarà i ell se sentirà fora de lloc. La sèrie viatja a través dels anys de joventut dels protagonistes i explora la seva relació d'anades i vingudes, així com els problemes de comunicació que sovint pateixen.

El sexe és un punt cabdal tant de la novel·la com de la sèrie. És per això que la producció va comptar amb una coordinadora d'intimitat, Ita O'Brien, la qual ja havia treballat en altres produccions d'èxit, com Sex Education (Netflix, 2018). O'Brien s'encarrega d'assegurar les bones polítiques en les escenes de nus o de relacions íntimes.