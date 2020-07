Albert Sáez és nomenat director del diari Sport

Prensa Ibérica ha nomenat Albert Sáez director del diari Sport, responsabilitat que exercirà en paral·lel a la direcció d'El Periódico de Catalunya, que va assumir el 25 de maig passat.

El periodista barceloní substitueix en el càrrec Ernest Folch, que deixa la direcció per motius personals. «Agafa el relleu un professional que té, entre les seves passions, dues que encaixen com anell al dit en aquesta responsabilitat: el periodisme i el barcelonisme», va assegurar Javier Moll, president de Prensa Ibérica, en l'acte de presa de possessió celebrat ahir al matí a la redacció del diari Sport.

Prensa Ibérica aposta amb aquest nomenament per accelerar la transformació digital i la dimensió multimèdia de la capçalera –Sáez ha liderat en els últims temps el procés de digitalització al grup– i per estrènyer els vincles i les sinergies del diari esportiu tant amb El Periódico com amb la resta de capçaleres del grup.

Albert Sáez va apuntar en la seva intervenció al desafiament que representa el fet de «traslladar les fortaleses del diari Sport en l'entorn digital per arribar a nous públics, especialment joves, amb nous llenguatges i noves narratives».

Per la seva banda, Javier Moll va recordar que «l'actualitat del Futbol Club Barcelona no s'entén sense la informació, l'anàlisi i l'opinió del diari Sport», i Sáez va reconèixer que «per a un barcelonista, dirigir aquest diari és alhora un repte i un honor. El repte de ser fidel a una gran trajectòria i l'honor d'informar del Barça des de primera línia», va afegir.



Una dilatada trajectòria

Albert Sáez és, a més, membre del Comitè Editorial d'El Periódico de Catalunya i es va incorporar a la capçalera com a director adjunt el mes de març del 2010, després d'haver exercit durant dos anys com a president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Abans havia estat director adjunt del diari Avui des del 1998 fins al 2006.