TV3 podria fusionar Esport3 amb el 33 i afegir continguts al Super3

La presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, va explicar en la seva última compareixença parlamentària que, a causa de les dificultats econòmiques que travessen, la continuïtat d'Esport3 passaria per fusionar-se amb el 33. Segons ha avançat Ara, el canal cultural podria deixar de compartir freqüència amb el Super3 i passaria a fer-ho amb l'esportiu, i la CCMA podria afegir continguts més de caire juvenil al canal infantil, com els que tenia canal 3XL, a les franges de vespre i nit.

Esport3 és el canal no local menys vist de la trentena llarga que emeten a Catalunya. Només té una audiència del 0,2% i no té pressupost per comprar drets esportius que puguin acabar d'omplir la graella. D'altra banda, el futur del programa El club de la mitjanit, que s'emetia per ràdio i televisió, fins que va deixar l'Esport3 per l'esclat de la pandèmia, també està en dubte. Catalunya Ràdio està avaluant deixar-lo de fer i ocupar la franja amb continguts no esportius encara per decidir.