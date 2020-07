«Simfonies a l'Auditori» estrena avui el concert «De la terra» de l'OBC

TV3 emet avui a les 11.00 h De la terra, el segon concert de la sèrie especial Simfonies a l'Auditori de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OCB), presentada pel periodista cultural Jofre Font.

Després de mesos sense activitat a causa de la pandèmia del coronavirus, l'OBC s'ha retrobat aquest juliol amb el públic a l'Auditori de Barcelona. La Simfònica hi actua en format reduït d'orquestra de cambra i alternant els torns dels intèrprets de manera que no hi hagi una exposició prolongada entre ells per tal de garantir la seguretat dels músics.

De la terra és una sessió feta íntegrament amb obra d'autors catalans, amb la direcció de Francesc Prat i la veu del tenor Marc Sala. El programa es basa en el Cançoner de Pedrell, del compositor Robert Gerhard (1896-1970); Un vent transparent, de Ramon Humet (1968), i Vistes al mar: evocacions poètiques per a orquestra de cambra, d'Eduard Toldrà (1895-1962). Aquest concert es va celebrar el divendres 17 de juliol, a la Sala Pau Casals de L'Auditori. La resta de concerts s'emetran els pròxims diumenges.