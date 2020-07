Disney+ ajorna l'estrena de la sèrie «The Falcon and the Winter Soldier»

The Falcon and the Winter Soldier, la sèrie individual dels dos personatges de Capitán América i de Los Vengadores, havia d'estrenar-se aquest mes d'agost. La crisi sanitària, però, va impedir que el rodatge que s'estava fent a Praga el mes de març pogués acabar-se. Malgrat que tan sols faltaven nou dies de gravació, des de Disney+ s'ha confirmat que la sèrie encara tardarà a estrenar-se.

La plataforma no ha anunciat cap data, però no és la primera producció de l'univers de Marvel que s'ha hagut d'ajornar per la pandèmia. Black Widow, la primera pel·lícula en solitari de Scarlett Johansson dins la saga dels superherois, havia d'estrenar-se el maig, però la crisi va fer que finalment es programés per al mes de novembre.

The Falcon and the Winter Soldier, protagonitzada per Anthony Mackie i Sebastian Stan, segueix la vida dels dos personatges de Capitán América després dels esdeveniments de Vengadores: Endgame. Havent perdut el qui era el seu amic i líder, Falcon pren el relleu del capità.