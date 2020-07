«L'altra mirada» de TVE arriba a TV3 per substituir «Drama»

Avui a les 22.05 h, TV3 estrena els dos primers capítols de L'altra mirada, una sèrie de TVE produïda en col·laboració amb Boomerang TV. Seguint el que ja es va fer amb Drama, la cadena opta per omplir l'espai de ficció de dilluns amb material produït per TVE. La producció s'ambienta en una acadèmia per a noies a la Sevilla dels anys 20 i tracta de la lluita d'un grup de dones per fer sentir la seva veu. La ficció va ser reconeguda com a millor sèrie dramàtica al festival MiM Series.

Als anys 20 del segle passat, la Teresa (Patricia López Arnaiz, que va recollir un premi Ondas per la seva interpretació en aquesta sèrie), una dona moderna i emancipada, arriba a Sevilla per treballar de mestra en una acadèmia per a noies, fugint d'una història tèrbola viscuda a Lisboa. A l'escola, la Teresa de seguida connecta amb la directora, la Manuela (Macarena García), una noia jove que ha heretat el càrrec de la seva mare. Des del primer dia, la nova mestra revolucionarà la institució amb les seves idees i es guanyarà la confiança de les alumnes i l'enemistat d'alguna de les mestres més veteranes.

La sèrie mostra un centre d'ensenyament aferrat a les tradicions pròpies d'una capital de província en l'època d'entreguerres. Tot aquest univers i els seus pilars trontollen amb l'arribada d'una nova professora que té un objectiu secret relacionat directament amb l'acadèmia. La sèrie retrata la societat de l'època a través de dones adultes i valentes al costat de joves plenes d'il·lusió que afronten reptes molt actuals.

L'altra mirada va ser reconeguda, el 2018, amb el premi a la millor sèrie dramàtica al MiM Series, l'únic festival dedicat en exclusiva a la ficció televisiva produïda a l'Estat espanyol. La sèrie també ha rebut altres premis com l'Ondas a la millor actriu per a Patricia López Arnaiz i va estar nominada als Prix Europa.