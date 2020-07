Pol Granch i Andrés Velencoso fitxen per a la nova temporada d'«Élite»

Netflix va anunciar ahir el nou repartiment per a la quarta temporada d' Élite, la sèrie produïda a Espanya més vista a la plataforma, darrere de La Casa de Papel. Entre els fitxatges hi ha el cantant i guanyador de Factor X Pol Granch, que s'estrena en el món de la ficció, i com l'actor i model tossenc Andrés Velencoso, que torna a la televisió després de tancar Velvet colección. A més de Granch i Velencoso, Netflix va avançar que Carla Díaz, Manu Ríos, Martina Cariddi i Diego Martín ( Aquí no hay quien viva) també fitxen per la sèrie.

Aquests fitxatges responen a l'èxode d'actors de la producció en finalitzar la temporada passada. És el cas d'Ester Expósito, Danna Paola, Mina El Hammani, Jorge López i Álvaro Rico, ja que representava que els seus personatges s'havien graduat de l'escola Las Encinas. Els actors veterans que continuaran són Omar Ayuso, Arón Piper i Miguel Bernardeau. La tercera temporada d' Élite es va estrenar durant el confinament i s'espera que la quarta arribi a Netflix l'any que ve.