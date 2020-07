El PSC demana explicacions a TV3 pel vídeo de Puigdemont

El Partit Socialista de Catalunya (PSC) va demanar ahir al Parlament explicacions a TV3 i a la Corporació Catalan de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pel vídeo de l'expresident Carles Puigdemont que el Telenotícies va emetre dilluns. El vídeo és de tres dies abans de l'1 d'octubre del 2017 i, en ell, Puigdemont feia un discurs dirigit a la ciutadania per emetre'l en cas que fos detingut després de la celebració del referèndum. El líder de Junts per Catalunya va fer públic el vídeo dilluns a la tarda, dues hores abans que s'emetés pel TN, però en la versió de Puigdemont ja apareixia la imatge corporativa de TV3.

Beatriz Silva, diputada del PSC, va demanar al Parlament que la CCMA expliqués per què el vídeo de l'expresident tenia l'anagrama de la cadena i no s'havia emès fins ara, així com saber on i quan havia estat gravat i qui l'havia estat custodiant durant aquests tres anys. Segons va informar Vilaweb, el vídeo va ser enregistrat per un equip d'informatius de TV3 el dia 27 de setembre del 2017. Amb tot, Silva considera que la CCMA ha de «donar explicacions de l'ús que s'està fent de la televisió pública».

En el vídeo, Puigdemont feia una crida a «mantenir la serenor i el rebuig a tota acció de violència que puguin causar provocadors i oportunistes» en cas de ser detingut. De moment, ni Núria Llorach, presidenta en funcions de la CCMA, ni Vicent Sanchis, director de TV3, han donat explicacions.