Telecinco confirma la tretzena temporada de «La que se avecina»

Telecinco ha renovat La que se avecina per una tretzena temporada, que canviarà els seus personatges d'ubicació. El clàssic Mirador de Montepinar, on s'ha centrat la trama des de l'estrena del 2007, ja no acollirà els veïns de la sèrie. Alberto Caballero, el creador de la sitcom, ja havia anunciat el novembre del 2018 que, després de la dotzena temporada, la producció canviaria d'escenaris. Aquesta darrera temporada encara no s'ha estrenat a Telecinco, però està disponible a Amazon Prime des de final del mes de maig. Caballero havia deixat la porta oberta a deixar per acabat el projecte, crear una seqüela o mantenir el mateix títol però en una nova localització. Aquest punt d'incertesa va fer que el mes de juny es gravessin dos finals alternatius per a la dotzena tongada d'episodis: un en què es tancava l'argument i un altre en què quedava obert.

Al principi d'aquest mes, però, Mediaset es va comprometre a pactar amb Caballero el futur de la sèrie abans del mes d'agost. Finalment, el conglomerat de canals que dirigeix Paolo Vasile ha optat per mantenir la comèdia en marxa «en un edifici nou, amb els personatges històrics i alguns veïns nous». La tretzena temporada s'enregistrarà l'any que ve, de la mateixa manera que El pueblo, la nova sitcom que Telecinco també està treballant amb Caballero.

La que se avecina, que és la versió que Mediaset va fer de l' Aquí no hay quien viva d'Antena 3 (2003-2006), amb gairebé els mateixos actors, es va estrenar l'abril del 2007. Des d'aleshores, s'ha mantingut líder en la seva franja horària amb bones xifres d'audiència. La mitjana és del 20% de quota de pantalla, amb 3,2 milions d'espectadors; unes dades que, a banda dels reality shows de la cadena, com Supervivientes i Gran Hermano Vip, no són comunes. L'última temporada, emesa a Telecinco durant l'any passat, va obtenir un 18,8% de mitjana de quota de pantalla, i 2,5 milions de seguidors.