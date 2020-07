TV3 comença el rodatge de la sèrie «Buga Buga», que s'estrenarà a la tardor

TV3 ha començat aquesta setmana el rodatge de Buga Buga, una nova sèrie de producció pròpia que s'estrenarà aquesta tardor. La ficció tracta temes com l'amor, el sexe, l'assetjament, la soledat i les ruptures, tots passats per un filtre comú: la bugaderia on els personatges porten la roba a rentar. El projecte, produït per Aguacate & Calabaza Films, va ser escollit en l'apartat de ficció de la crida de projectes per al 33. Constarà de sis episodis de vint minuts, la dirigirà Ana Millán i l'han escrita Alba Simón, Enric Moral i la mateixa Millán.

El repartiment de Buga Buga el formen actors com Kathy Sey, Roser Tapias, Javier Beltrán, Vicenta Ndongo, Roger Batalla, Emma Arquillué, Laura Aubert i Pere Arquillué, entre d'altres. Segons els productors de la sèrie, el projecte vol «allunyar-se» de la imatge de Barcelona com a «ciutat postal» i mostrar d'aquesta manera diferents realitats i problemes que s'hi viuen a través d'uns personatges amb qui l'espectador «es podrà sentir identificat». El nexe d'unió de les trames de la sèrie seran bugaderies de Barcelona ciutat, i també de la seva rodalia.