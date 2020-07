Vicent Sanchis confirma el retorn d'un canal juvenil a TV3

Vicent Sanchis, director de TV3, va confirmar ahir que la cadena reordenarà els seus canals de televisió i que recuperarà l'espai juvenil, desaparegut des del tancament del 3XL fa vuit anys. En una entrevista a elCinèfil.cat, Sanchis va explicar que tenen la intenció d'unir els continguts culturals i esportius, que darrerament han minvat per la pèrdua de drets televisius de la cadena, en un canal híbrid que fusioni el Canal 33 i l'Esport 3. L'espai que ara ocupa el 33 als vespres, en la mateixa freqüència que el Super 3, seria aprofitat pel nou canal juvenil. La remodelació, però, també afectaria el canal infantil, que passaria a dir-se Super 3 Z i tindria una versió rèplica a Internet.

«La idea és tirar endavant aquest canvi aquest mateix 2020, però atesa la situació actual potser ho deixem per a l'any que ve. A veure, ho farem si encara hi som...», explica Sanchis. El director va expressar aquest dubte, fent referència als mecanismes per convocar els concursos de direcció, que ja s'han posat en marxa. «Potser jo ja no ho veuré. Faré tot el que pugui perquè el o la que vingui darrere ho pugui fer. Com a mínim que s'ho trobin ja pensat», va aclarir. El Super 3 i el 3XL van compartir freqüència entre el 2010 i el 2012. En aquell moment, el Canal 33 i l'Esport 3 ocupaven canals independents amb continguts durant tot el dia, però la CCMA va decidir reduir un canal de televisió i un de ràdio per les retallades.