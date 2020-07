Phoebe Waller-Bridge fitxa per als episodis de «La materia oscura»

La relació televisiva entre Phoebe Waller-Bridge i Andrew Scott anirà més enllà gràcies a la sèrie La materia oscura. Després d'interpretar l'idil·li impossible entre la jove pessimista i el mossèn modern a Fleabag, els actors coincidiran un altre cop en la segona temporada de la coproducció d'HBO i la BBC, que adapta la saga de novel·les de Philip Pullman.

Waller-Bridge, que es va endur dos Emmys l'any passat, tant per interpretar Fleabag com per escriure-la, a més de produir-la, posarà veu al dimoni del personatge de Scott, segons va avançar TVLine. En les novel·les de Pullman, aquests dimonis són una extensió de l'ànima dels seus companys humans i prenen la forma d'un animal deteriorat.

Així doncs, el vincle entre els dos personatges serà important. Scott té clar que la química entre ell i Waller-Bridge, que va commocionar els fans de Fleabag, és palesa: «tot està relacionat amb la companyonia i l'amistat i lleialtat que sento per la Phoebe a la vida real, així que és meravellós que això estigui succeint». La segona temporada de La materia oscura s'estrenarà la tardor vinent a través d'HBO.

No obstant això, a causa de la crisi sanitària de la covid-19, que va provocar l'aturada dels rodatges el mes de març, la segona temporada de la ficció tindrà només set episodis, un menys dels previstos, segons avança Deadline. El capítol que es va acabar descartant estava pensat per explicar la història de Lord Asriel, el personatge que interpreta James McAvoy ( X-Men, Atonement), en un fil argumental que no existeix en els llibres originals però que Pull-man, l'escriptor, havia autoritzat. Tanmateix, tot just quan el rodatge d'aquest capítol acabava de començar, el primer ministre britànic Boris Johnson va decretar el confinament al Regne Unit. És per això que el personatge de McAvoy no tindrà gaire presència en els nous episodis de la sèrie.