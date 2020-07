Amenábar comença el rodatge de «La fortuna» per a Movistar+

Alejandro Amenábar comença a partir de la setmana que ve el rodatge de la seva primera sèrie, La Fortuna, que s'estrenarà l'any vinent a Movistar+. L'equip filmarà a Madrid, Cadis, Saragossa, Galícia i Euskadi i es traslladarà als Estats Units el 2021. La cadena també va avançar ahir els actors que protagonitzaran la ficció: per la banda espanyola, Álvaro Mel, Ana Polvorosa, Blanca Portillo i Karra Elejalde, entre d'altres. Per la banda nord-americana, Stanley Tucci, nominat a l'Oscar per The Lovely Bones, Clarke Peters ( The Wire) i T'Nia Miller ( Years & Years).

La Fortuna constarà de sis episodis de 45 minuts, produïts per MOD Pictures i Movistar. L'argument seguirà les aventures d'Álex Ventura (Mel), un diplomàtic que ha de recuperar el tresor submarí que ha robat Frank Wild (Tucci), un explorador que recorre el món saquejant el patrimoni comú del fons del mar. «El viatge de Ventura és també el nostre. Intentarem arribar a bon port, però sobretot oferir a la gent una bona estona d'emoció l'any que ve», va declarar Amenábar.