'Toy Boy' prepara segona temporada després del seu èxit a Netflix

Malgrat els baixos índexs d'audiència a Antena 3, 'Toy Boy' tindrà una segona temporada, i tot gràcies al seu èxit internacional que va tenir a Netflix. Així ho va anunciar fa unes setmanes César Benítez, el màxim responsable de la sèrie espanyola i de la productora Plano a Plano.

Ara ha estat Atresmedia qui ha confirmat la renovació i va revelar que l'equip de producció ja es troba treballant en els guions dels nous episodis, que portaran de tornada als protagonistes de la història i inclouran a nous personatges.

De moment no hi ha detalls de la segona temporada, però tot sembla indicar que els nous capítols podrien centrar-se en Hugo, concretament en el seu dol i el seu anhel per descobrir qui és el responsable d'aquest final explosiu.

El nou lliurament de 'Toy Boy' encara no té data d'estrena, però el més probable és que els nous episodis arribin a Atresplayer Premium a la fi del 2021 i, posteriorment, a Netflix.