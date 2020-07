Évole estrenarà el documental de Pau Donés al Festival de Màlaga

Eso que tú me das, el documental sobre el cantant Pau Donés, s'estrenarà el 26 d'agost en el marc del Festival de Màlaga. Es tracta d'un treball que han dirigit Jordi Évole i Ramón Lara i es presentarà a la secció Màlaga Premiere, que queda fora de concurs.

Segons ha explicat Évole, Donés, que va morir el 9 de juny passat, va trucar-lo des de l'hospital i li va dir: «em queden molt pocs dies de vida i els vull passar a la casa de la Val d'Aran. M'agradaria que pugessis, que poguéssim xerrar, que la gravis i que en facis el que vulguis». Eso que tú me das és el resultat d'aquesta conversa i ha estat produït per Atresmedia i Producciones del Barrio, que s'encarregarà de les vendes internacionals del documental.

En aquesta secció s'estrenaran altres produccions com HIT, la sèrie de TVE protagonitzada per Daniel Grao i dirigida per Joaquim Oristrell; la pel·lícula Mi gran despedida, d'Antonio Hens i Antonio Álamo; 75 días, de Marc Romero; Dehesa, el bosque del lince ibérico, de Joaquín Gutiérrez Acha; i A Stormy Night, de David Moragas.