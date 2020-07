La nova sèrie de Murphy per a Netflix arribarà el setembre

Ratched, la nova sèrie dramàtica de Ryan Murphy per a Netflix, s'estrenarà el 18 de setembre. La ficció explicarà la història de Mildred Ratched, la infermera d' Alguien voló sobre el nido del cuco, la novel·la de Ken Kesey l'adaptació de la qual va guanyar cinc premis Oscar l'any 1975.

Sarah Paulson és l'encarregada de posar-se a la pell de Ratched, una dona que als anys 40 es trasllada al nord de Califòrnia per aconseguir una feina en un hospital psiquiàtric que és pioner en la creació i aplicació de nous i inquietants experiments amb la ment humana. La Mildred es presenta com la imatge perfecta del que hauria de ser una infermera però, a mesura que comença a treballar en el sistema de salut mental i a compartir feina amb els que hi són a dins, es descobrirà que el seu exterior, que sembla elegant, amaga una foscor que va creixent en el seu interior i que crema des de fa molt temps.

A més a més de Paulson, que ja ha col·laborat altres vegades amb Murphy, el repartiment també el formen Cynthia Nixon, que interpretarà Gwendolyn Briggs; Judy Davis, que serà la infermera Betsy Bucket; Sharon Stone, que farà de Lenore Osgood; Amanda Plummer, Alice Englert, Sophie Okonedo, Charlie Carver i Carey Stoll, entre d'altres.

Els productors executius de la sèrie són els mateixos Ryan Murphy i Sarah Paulson, a més d'Ian Brennan.