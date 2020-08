Netflix estrena l'última aparició televisiva de Naya Rivera

Netflix ha anunciat aquest cap de setmana que la tercera temporada del concurs culinari Sugar Rush s'estrenarà aquest divendres. El programa conté l'última aparició televisiva de l'actriu Naya Rivera, que hi participa com a membre del jurat. El cos de Rivera es va trobar fa quinze dies en un llac de Califòrnia, on va morir ofegada per causes que encara es desconeixen.

L'actriu, que es va donar a conèixer a través de la sèrie musical Glee, apareix en el segon episodi del concurs. El capítol li ha estat dedicat i es va enregistrar el passat mes de febrer, abans d'aturar les gravacions del programa arran de la crisi de la Covid-19. La data d'estrena es va confirmar a principis de mes, abans que Rivera morís i, un cop es va conèixer la notícia, la plataforma es va reunir amb el seu mànager per decidir si mantenir o modificar el calendari. Al talent, que es va emetre per primera vegada el 2018, quatre parelles cuinen postres amb l'objectiu d'alçar-se amb el premi de 10.000 dòlars. A cada episodi hi participen com a jurat els xefs Candance Nelson i Adrià Zumbo, als quals acompanya un tercer convidat, que en aquest cas era Rivera.

Després del final de Glee, l'actriu es va incorporar a altres projectes com Devious Maids, American Dad, Step Up: High Water i va ser també jurat de RuPaul's Drag Race.