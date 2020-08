Ellen DeGeneres podria abandonar «The Ellen Show»

Ellen DeGeneres podria haver ofert la seva dimissió com a presentadora del seu programa, The Ellen Show, segons assegura el mitjà nord-america Daily Mail. Warner Media ha engegat una investigació del cas, que va arrencar el mes de juliol arran d'una desena de denúncies d'antics treballadors que es queixaven de l'ambient de treball «tòxic i racista». També acusaven DeGeneres d'haver deixat passar un cas d'assetjament sexual per part d'un dels productors del programa. A més, asseguren que hi ha acomiadaments improcedents, com ara per qui falta a la feina per baixa mèdica o per qui havia assistit a un enterrament. La presentadora és coneguda pel seu activisme LGTB i pels missatges de respecte que vol transmetre en el seu programa. Va sortir de l'armari públicament a la televisió l'any 1997 i va rebre la Medalla de la Llibertat l'any 2016 de la mà del president Barack Obama.

Portia de Rossi, dona de DeGeneres, va manifestar-se recentment a favor seu després de dies de silenci. La presentadora va enviar una carta als treballadors per disculpar-se, que no va servir per apaivagar les queixes. DeGeneres acusa la producció del programa dels mals tractes, mentre que els productors asseguren que ella coneixia la situació i que no la va solucionar. Des de les xarxes socials s'ha engegat una campanya per trobar-li un substitut, que podria ser James Corden, del Late Late Show.