Pau Freixas firma «Todos mienten», la nova sèrie de producció pròpia de Movistar+

Dilluns que ve arrencarà el rodatge de Todos mienten, el nou thriller creat per Pau Freixas ( Polseres vermelles, Sé quién eres, Benvinguts a la família) per a Movistar +. La sèrie arrenca quan la plàcida vida dels veïns de la urbanització costanera de Belmonte fa un gir inesperat després de la filtració a les xarxes socials d'un vídeo sexual de Macarena, professora de l'escola, amb un alumne major d'edat, Iván. Aquest fet posa cap per avall la vida de la docent i la resta de veïns. Irene Arcos, Natalia Verbeke i Lucas Nabor encapçalen l'elenc protagonista.