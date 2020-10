La CCMA preveu que tancarà l'exercici amb un milió d'euros de dèficit pressupostari

La vicepresidenta del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i presidenta en funcions, Núria Llorach, va avançar ahir que la CCMA preveu tancar l'exercici amb un dèficit pressupostari d'un milió d'euros aproximadament, tot i que la xifra podria variar en funció de la millora dels ingressos per publicitat, que estima que cauran en 13,7 milions sobre la previsió.

Llorach va lamentar que la CCMA hagués rebut el 23 de juny la «Comunicació de l'inici d'actuacions de comprovació i investigació» per l'IVA del novembre del 2017 a l'abril del 2020: «Això és greu. Aquesta actuació d'Hisenda genera greus problemes de tresoreria a la CCMA», va criticar Llorach.

Llorach va lamentar que la CCMA està afectada per una «forta caiguda» dels ingressos publicitaris, i que amb aquesta perspectiva, el Consell de Govern de la CCMA va acordar fa mesos l'aplicació d'un pla de contenció «molt rigorós» per eixugar aquest dèficit previst, que malgrat l'esforç, no es podrà compensar.