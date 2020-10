Puig-reig debat sobre canvi digital i periodisme en el 30è Fòrum 10

El cicle de xerrades sobre comunicació Fòrum10, que organitza Ràdio Puig-reig, arriba aquest any a la seva trentena edició. Els periodistes Espartac Peran, Xavi Coral, Quico Sallés, Núria Bacardit, Sara González i Joan Maria Morros són els caps de cartell d'aquesta edició, que a la jornada de cloenda també tindrà la presència del conseller de Polítiques digitals i Administració del Govern, Jordi Puigneró.

La pandèmia, com no podria ser d'altra manera, condicionarà la programació, però Josep Genescà, ànima de Ràdio Puig-reig, entitat organitzadora, i del mateix Fòrum 10, ha explicat que «s'ha fet l'esforç per organitzar el cicle i mantenir-lo. Canviarem respecte d'altres anys, qüestions com ara la ubicació. No farem els debats a l'espai Doctor Llaverias com fins ara, sinó a la Sala, l'antiga biblioteca, a la plaça Nova, on tindrem més espai i una capacitat fins a 100 persones».

L'edició dels 30 anys consistirà en tres debats, que tindran lloc els dies 6, 13 i 21 de novembre, i que quedaran enllaçats per un eix comú, «la covid-19, la digitalització i els periodistes».

Diferents perfils periodístics, professionals de diferents mitjans que expliquen les notícies de casa nostra i del món a televisió, a web o a la ràdio explicaran com s'enfronten als canvis que ha introduït o potenciat els primers mesos de pandèmia.

La primera xerrada serà el dia 6 de novembre a les 8 del vespre. Es farà un debat amb els periodistes de TV3 Espartac Peran, que, entre d'altres, és recordat per la llarga etapa al programa de tarda Divendres, i Xavi Coral, que ha tornat de Brussel·les aquesta tardor i repeteix com a presentador de l'informatiu del migdia a la cadena pública catalana.

El dia 13 de novembre, també a les 8 del vespre, es tractarà la covid des de prop, amb dos periodistes, Quico Sallés (distingit aquesta setmana com a Periodista de l'Any de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, i la corresponsal de TV3 a la Catalunya Central, Núria Bacardit.

I la tercera i última sessió, el 21 de novembre, un dissabte a les 7 del vespre, reunirà Sara Gonzàlez, de Nació Digital, i Joan Maria Morros, cap d'Informatius de Rac1 i degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC). En aquest últim dia, la jornada tindrà la presència del conseller Jordi Puigneró. El debat versarà sobre la digitalització dels mitjans i el 5G.

Els tres debats seran moderats pel periodista puig-reigenc Josep Genescà. Les jornades tenen la col·laboració del CPC i de Regió7.