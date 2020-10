«Natural», un espai per crear consciència sobre el medi ambient

El periodista Jalis de la Serna ( Callejeros, Encarcelados, En tierra hostil) torna aquesta nit a La Sexta amb Natural, una sèrie documental de vuit reportatges tant didàctics com impactants que té com a objectiu crear consciència sobre la biodiversitat del planeta i la necessitat de lluitar contra la seva destrucció.

Imatges inèdites i una acurada producció mostraran al llarg dels vuit lliuraments els senyals i evidències que no poden seguir passant desapercebuts sobre les conseqüències que les accions de la humanitat tenen per al medi ambient. El programa apel·la així a la responsabilitat individual i col·lectiva de canviar de rumb, i reconnectar amb la natura, per evitar l'efecte búmerang que s'està provocant.

En el primer programa, Jalis de la Serna descobrirà com en l'última dècada han desaparegut 30 milions de pardals. El declivi d'aquesta au, que sempre ha acompanyat l'ésser humà, és un clar símptoma que també ens pot passar a nosaltres com a espècie. La contaminació, la manca d'espais verds, les noves construccions de ciment o vidre són només algunes de les causes que fan cada vegada més hostils les ciutats per als pardals.

Al llarg de la sèrie documental, Natural també es fixarà en el rastre que deixen les espècies invasores, les reserves d'aigua, la situació del porc senglar i els secrets dels llegums i els tomàquets.