Paddy Considine, primer actor confirmat per a la preqüela de «Juego de Tronos»

HBO ha donat a conèixer el nom del primer protagonista de House of the Dragon, l'esperada preqüela de Joc de Trons. El britànic Paddy Considine ha estat l'escollit per interpretar a rei Viserys Targaryen a la sèrie derivada sobre la família Targaryen. Considine, de 47 anys, compta amb una dilatada carrera al cinema i la televisió, havent participat recentment en sèries com Peaky Blinders, El visitante i El tercer día. House of the Dragon, que s'estrenarà el 2022, situarà la seva història uns 300 anys abans dels esdeveniments narrats a Joc de Trons.