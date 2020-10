La plataforma Pluto TV, en 'streaming' i gratuïta, arribarà a final de mes

El grup ViacomCBS Networks International va confirmar ahir que a final d'octubre llançarà a Espanya Pluto TV, un nou servei de continguts en streaming, que, a diferència de la resta de plataformes, serà gratuït i no necessitarà cap registre tot i que contindrà abundant publicitat. A la nova plataforma s'hi podrà accedir a través de la seva pròpia web –www.pluto.tv–, d'AppleTV, Android TV i Amazon Fire TV i dispositius mòbils amb sistema operatiu Android i iOS. El nou servei arriba a Espanya gràcies a un acord entre Viacom CBS Networks i Movistar +, que en gestionarà la publicitat.

La MTV, Pluto TV Cine Comedia, Pluto Thrillers, Pluto TV Cine Romántico, Pluto TV Junior i Pluto TV Kids seran els principals canals que la plataforma oferirà, tot i que no s'han específicat quins continguts de sèries o pel·lícules s'hi podran veure. No obstant això, el nou servei ha anunciat que inclourà en la seva oferta un ampli catàleg de sèries i pel·lícules clàssiques, tan de producció espa-nyola com internacional.