Ràdio Associació dona els seus premis després de mig any

La gala dels 20ns Premis Ràdio Associació es va poder celebrar finalment ahir al Foyer del Liceu, amb públic limitat als organitzadors, jurat, autoritats i premiats. La trobada, que es va poder seguir per streaming, es va haver de suspendre el 25 de març per la pandèmia i fins ahir els premiats no van poder alçar el guardó.

Entre els professionals i espais distingits hi ha els periodistes de tribunals Anna Punsí (SER-Catalunya), Maria Núria Revetlle (Catalunya Ràdio) i Benet Íñigo (RAC1), La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, el magazín de cap de setmana Via Lliure, de RAC1, i el programa local Un dia més, d'UA1 Lleida Ràdio, entre d'altres.

Els 20ns Premis Ràdio Associació van guardonar com a millor professional els periodistes de tribunals Anna Punsí, de SER-Catalunya; Maria Núria Revetlle, de Catalunya Ràdio; i Benet Íñigo de RAC1.

El periodista Esteve Giralt, cor-responsal de RAC1 a Tarragona, va rebre el premi a l'excel·lència pel seu seguiment de les emergències a la zona. El Guardó 1924 el va obtenir La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio; el premi al millor programa de ràdio, Via Lliure, de RAC1; el millor programa de ràdio local Un dia més d'UA1 Lleida Ràdio, i el premi a la inclusió, La Casa Ofala de Ràdio Begues. Manolo Oliveros ha rebut una menció d'honor, així com El Balcó de SER-Catalunya.



La gala es va fer al Foyer del Liceu

La gala dels 20ns Premis Ràdio Associació, ajornada per la crisi sanitària més de mig any, es va haver de celebrar gairebé sense públic i seguint tots els protocols de seguretat. L'esdeveniment va tenir lloc al Foyer del Liceu i el van conduir els Òscars (Òscar Andreu i Òscar Dalmau).