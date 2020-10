«Soul», la nova pel·lícula de Pixar, s'estrenarà a Disney + sense passar pels cinemes

Com ja va passar recentment amb l'esperada Mulán, Disney + ha decidit seguir apostant pel seu servei en streaming davant la incertesa que viuen les sales de cinema a conseqüència de la pandèmia. Ara, la companyia ha anunciat que la nova pel·lícula dels estudis Pixar, Soul, també arribarà directament a la seva plataforma, sense passar abans per la gran pantalla. El film d'animació havia d'arribar als cinemes el 20 de novembre, però finalment s'estrenarà a Disney + el 25 de desembre. No obstant això, la companyia ha anunciat que en aquells territoris en els quals no està disponible la seva plataforma, la pel·lícula sí es podrà veure als cinemes.