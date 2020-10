«30 minuts» reflexiona sobre la bretxa que hi ha entre les escoles

Les escoles han reobert després de sis mesos. Amb fragilitat i incertesa, per l'augment progressiu d'alumnes confinats. Però amb voluntat decidida de seguir obertes i no repetir els errors de la primavera passada. La clau de l'èxit o del fracàs està lligada en bona mesura a l'evolució del rebrot a Catalunya. Però també a un dels principals problemes del sistema educatiu: la segregació escolar. La capacitat que té cada centre d'afrontar aquest repte històric és extremadament desigual. Més enllà de ràtios i mascaretes, la crisi de la covid ha destapat la gran bretxa que hi ha entre les escoles. La veritable distància social entre els alumnes.

El programa 30 minuts estrena aquesta nit Escoles, la distància social, un reportatge que ha seguit diversos models d'escoles públiques i una de segones oportunitats que evidencien aquestes diferències. Un 26% d'escoles catalanes de primària i secundària es consideren d'alta o màxima complexitat perquè els seus alumnes són més vulnerables. Són també els que han tingut més problemes per fer l'aprenentatge en línia i els que han patit més els efectes socioeconòmics de la pandèmia. Un dels centres que apareixen al reportatge, l'escola La Mercè de Tortosa, no va aconseguir contactar amb tots els alumnes fins a mitjans de juny. L'equip del centre, que havia iniciat una estratègia per combatre l'absentisme a l'escola, va veure estroncats els seus projectes. Des que ha reobert, un de cada tres alumnes no hi acudeix de forma regular.

Una situació ben diferent viuen els alumnes de l'institut Pla Marcell de Cardedeu, pioner en aprenentatges per competències i adaptació digital. Tots els alumnes tenen ordinador i han readaptat l'aprenentatge a les noves circumstàncies. Els protocols de distància actuals han estressat encara més els centres situats en barracons. És el cas de l'escola Carme Guasch de Figueres, que fa setze anys que treballa en mòduls prefabricats. Per adaptar-se a la normativa, han hagut de demanar nous espais a l'Ajuntament.

Segons els experts, l'emergència educativa ha augmentat la desafecció escolar, que ja tenia uns nivells alarmants fa un any: un de cada cinc alumnes fracassa i abandona prematurament els estudis, una xifra que duplica l'europea.