Televisió Espanyola inicia el rodatge dels nous episodis d'«Estoy vivo»

Manuel Márquez (Javier Gutiér-rez) acaba de recuperar la seva família. Així va acabar el capítol 39, i així començarà la quarta temporada d' Estoy Vivo. La sèrie creada per Daniel Écija i produïda per RTVE en col·laboració amb Globomedia i The Good Mood es troba en plena gravació de la seva quarta temporada, segons ha informat la productora en un comunicat. Al repartiment encapçalat per Javier Gutiérrez, Alejo Sauras i Cristina Plazas s'uneixen en aquesta nova temporada Guiomar Puerta, Almagro San Miguel i Pablo Vázquez. La ficció també té a l'elenc Jesús Castejón, Alfonso Bassave, Fele Martínez i Goizalde Núñez.